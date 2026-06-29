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Президент РФС раскрыл общую посещаемость футбольных матчей в России в сезоне-2025/2026

Президент РФС раскрыл общую посещаемость футбольных матчей в России в сезоне-2025/2026
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Президент РФС Александр Дюков раскрыл общую посещаемость футбольных матчей в России в сезоне-2025/2026. По его словам, матчи суммарно посетили почти 7 млн человек.

«В завершившемся сезоне посещаемость отечественных профессиональных соревнований — РПЛ, ФНЛ и Кубка России — выросла на 9% и составила более 6,8 млн человек. В следующем сезоне мы планируем вернуться к показателям посещаемости сезона 2018/19 и обеспечить их дальнейший рост.

Для достижения этих целей совместно с лигами и клубами мы запустили научно-исследовательский проект. Его цель — разработка комплекса инструментов по работе с болельщиками при посещении стадионов, просмотре матчей по телевидению и в интернете, а также в тот момент, когда сами болельщики играют в футбол", — приводит слова Дюкова сайт РФС.

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