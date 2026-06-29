В Турции сообщили о будущем Монтеллы после провала на ЧМ и о грядущих переменах в сборной

Федерация футбола Турции не планирует расставаться с главным тренером национальной сборной по футболу Винченцо Монтеллой после завершения чемпионата мира 2026 года, однако в тренерском штабе команды ожидаются изменения.

По данным Takvim, руководство федерации уже обсудило с итальянским специалистом дальнейший план подготовки команды к старту Лиги наций в сентябре. Стороны пришли к общему мнению о необходимости обновления части тренерского штаба.

В частности, рассматривается возможность приглашения специалиста-ментора, который будет помогать тренерскому коллективу в работе. Также не исключены изменения среди тренеров по физической подготовке.

Кроме того, Монтелла планирует внести корректировки в игровую модель команды. Ожидается более гибкий подход к выбору состава с акцентом на футболистов в лучшей форме. Также обсуждается пересмотр тактической схемы, включая отказ от игры без номинального центрального нападающего, — сборная может вернуться к классическому форварду или адаптировать структуру атаки.

Ранее Турции вылетела с чемпионата мира после группового этапа, заняв четвёртое место в своём квартете.

Рекорд МЕССИ, взлёт БРАЗИЛИИ, вылет ТУРЦИИ. ЧемпМира#4