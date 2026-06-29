Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Турции сообщили о будущем Монтеллы после провала на ЧМ и о грядущих переменах в сборной

В Турции сообщили о будущем Монтеллы после провала на ЧМ и о грядущих переменах в сборной
Комментарии

Федерация футбола Турции не планирует расставаться с главным тренером национальной сборной по футболу Винченцо Монтеллой после завершения чемпионата мира 2026 года, однако в тренерском штабе команды ожидаются изменения.

По данным Takvim, руководство федерации уже обсудило с итальянским специалистом дальнейший план подготовки команды к старту Лиги наций в сентябре. Стороны пришли к общему мнению о необходимости обновления части тренерского штаба.

В частности, рассматривается возможность приглашения специалиста-ментора, который будет помогать тренерскому коллективу в работе. Также не исключены изменения среди тренеров по физической подготовке.

Кроме того, Монтелла планирует внести корректировки в игровую модель команды. Ожидается более гибкий подход к выбору состава с акцентом на футболистов в лучшей форме. Также обсуждается пересмотр тактической схемы, включая отказ от игры без номинального центрального нападающего, — сборная может вернуться к классическому форварду или адаптировать структуру атаки.

Ранее Турции вылетела с чемпионата мира после группового этапа, заняв четвёртое место в своём квартете.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

Рекорд МЕССИ, взлёт БРАЗИЛИИ, вылет ТУРЦИИ. ЧемпМира#4

Материалы по теме
«Теперь каждый матч — попытка исправиться». Гюлер обратился к фанатам сборной Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android