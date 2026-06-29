В РФС высказались о посещаемости Кубка России в сезоне-2025/2026

Президент РФС Александр Дюков высказался о посещаемости Фонбет Кубка России в прошедшем сезоне. Он назвал конкретную цифру и отметил, что российский Кубок входит в четвёрку самых посещаемых национальных кубков в мире.

«Суммарная посещаемость завершившегося розыгрыша превысила 1,3 миллиона человек, что является четвёртым показателем в мире среди национальных кубковых турниров, а охват ТВ-трансляций составил 237 миллионов человек. Таким образом, рост посещаемости по сравнению с прошлым сезоном составил 6%, а рост охватов ТВ-трансляций — 13%.

Отдельно стоит отметить посещаемость Суперфинала Кубка России, которая составила 72 тысячи зрителей, что является рекордом в современной российской истории, а также третьим результатом среди всех финальных кубковых матчей в европейском футболе в этом сезоне», — цитирует Дюкова сайт РФС.