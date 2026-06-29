Дюков сообщил о росте посещаемости РПЛ и ФНЛ на 10%

Президент РФС Александр Дюков сообщил о росте посещаемости национальных футбольных лиг России.

«РПЛ и ФНЛ, наши профессиональные лиги, — витрина отечественного футбола. За прошедший четырёхлетний цикл удалось увеличить посещаемость как соревнований РПЛ — на 45%, так и Первой лиги и Второй лиги А и Б, которыми управляет ФНЛ, — на 24%.

В итоге в завершившемся сезоне суммарная посещаемость профессиональных лиг составила 5,5 миллиона человек, что на 10% выше, чем за год до этого. Соревнования популярны и на телевидении: в завершившемся сезоне охват трансляций матчей составил 280 миллионов человек», — приводит слова Дюкова сайт РФС.