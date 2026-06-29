Арсен Захарян станет игроком «Краснодара» в течение 1-2 недель — Arménie Football

Арсен Захарян может сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно. По информации Arménie Football, полузащитник сборной России должен покинуть испанский «Реал Сосьедад» и близок к переходу в «Краснодар».

Сообщается, что российский клуб рассматривает возможность подписания 22-летнего хавбека, а сам трансфер будет оформлен в течение одной-двух недель.

Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, забив один мяч. Всего за испанский клуб на его счету 65 матчей, 3 гола и 3 результативные передачи.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в € 10 млн.

При этом шесть дней назад в эксклюзивном интервью «Чемпионату» представитель игрока Геннадий Голубин заявил, что «Краснодар» на тот момент не выходил на связь по поводу возможного трансфера Захаряна.

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