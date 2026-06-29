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Два игрока сборной Франции могут пропустить игру 1/16 финала ЧМ со Швецией — L'Équipe

Два игрока сборной Франции могут пропустить игру 1/16 финала ЧМ со Швецией — L'Équipe
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Участие игроков сборной Франции — нападающего Маркуса Тюрама и полузащитника Нголо Канте в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со Швецией остаётся под вопросом. Об этом сообщает издание L'Équipe.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, 28-летний форвард, скорее всего, пропустит встречу со шведами в Нью-Йорке, так как ранее получил повреждение икроножной мышцы. Утверждается, что в воскресенье, 28 июня, он не принимал участия в командной тренировке, занимаясь индивидуально на велотренажёре. В то же время, Канте, несмотря на проблемы с коленом, из-за которых 35-летний полузащитник не тренировался в общей группе два дня, вероятно будет включён в заявку сборной Франции на игру.

Ранее сборная Франции заняла первое место в группе с Норвегией (4:1), Сенегалом (3:1) и Ираком (3:0). Швеция вышла в плей-офф ЧМ с третьей строчки своего квартета, где разгромила Тунис (5:1), уступила Нидерландам (1:5) и сыграла вничью с Японией (1:1).

Игра Франции со Швецией состоится 1 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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