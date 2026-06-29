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«Барселона» предприняла первые шаги для трансфера Гарри Кейна — источник

«Барселона» предприняла первые шаги для трансфера Гарри Кейна — источник
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«Барселона» изучает возможность трансфера капитана сборной Англии Гарри Кейна, сообщает инсайдер Крейг Хоуп из Daily Mail.

По данным источника, представители каталонского клуба уже вышли на контакт с окружением нападающего, чтобы обсудить потенциальный переход.

Отмечается, что у Кейна остаётся один год по контракту с «Баварией». Сам футболист чувствует себя комфортно в Германии и в данный момент сосредоточен на возможном продлении соглашения с мюнхенским клубом.

В «Барселоне» при этом готовы вернуться к обсуждению ситуации уже после чемпионата мира, если трансферные условия станут более благоприятными.

Источник подчёркивает, что речь идёт о предварительном изучении сделки, а не о финальной стадии переговоров.

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