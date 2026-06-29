Канада — в 1/8 финала ЧМ, инсайд о переходе Захаряна в «Краснодар». Главное к утру
Сборная Канады обыграла ЮАР и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в СМИ появилась информация о грядущем переходе полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в «Краснодар», «Миннесота Уайлд» пытается обменять российского форварда Якова Тренина. Главное к утру — подборке «Чемпионата».
- Гол на последних минутах матча помог сборной Канады победить ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026.
- Арсен Захарян станет игроком «Краснодара» в течение 1-2 недель — Arménie Football.
- «Миннесота» пытается обменять россиянина Тренина, чтобы совершить громкий обмен — источник.
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- Сетка плей-офф ЧМ-2026 после первого матча 1/16 финала турнира.
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