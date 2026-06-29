Канада — в 1/8 финала ЧМ, инсайд о переходе Захаряна в «Краснодар». Главное к утру

Сборная Канады обыграла ЮАР и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в СМИ появилась информация о грядущем переходе полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в «Краснодар», «Миннесота Уайлд» пытается обменять российского форварда Якова Тренина. Главное к утру — подборке «Чемпионата».

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