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29 июня главные новости спорта, хоккей, НХЛ, футбол, ЧМ-2026, футбольные трансферы, Формула — 1, теннис, Уимблдон

Канада — в 1/8 финала ЧМ, инсайд о переходе Захаряна в «Краснодар». Главное к утру
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Сборная Канады обыграла ЮАР и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в СМИ появилась информация о грядущем переходе полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в «Краснодар», «Миннесота Уайлд» пытается обменять российского форварда Якова Тренина. Главное к утру — подборке «Чемпионата».

  1. Гол на последних минутах матча помог сборной Канады победить ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026.
  2. Арсен Захарян станет игроком «Краснодара» в течение 1-2 недель — Arménie Football.
  3. «Миннесота» пытается обменять россиянина Тренина, чтобы совершить громкий обмен — источник.
  4. «Прошу прощения». Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушёл в отставку из-за ЧМ.
  5. «Барселона» предприняла первые шаги для трансфера Гарри Кейна — источник.
  6. Эмма Радукану снялась с розыгрыша Уимблдона-2026.
  7. «ПСЖ» согласовал контракт с Диомандом. «Ливерпуль» предлагал за него € 100 млн — Скира.
  8. Сетка плей-офф ЧМ-2026 после первого матча 1/16 финала турнира.
  9. Макс Ферстаппен отреагировал на слухи о возможном переходе в «Макларен».
  10. «ПСЖ» подписал контракт с итальянским голкипером — Фабрицио Романо.

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