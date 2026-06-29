«Является тормозом для Португалии». Григорян сравнил Роналду с Месси на ЧМ-2026

Российский тренер Александр Григорян высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.

«Возможно, Криштиану Роналду исправится, но в отличие от Месси он уже давно утратил свои лучшие качества, в том числе и скоростные. Не верю в него. Я сторонник того, что он является тормозом для сборной Португалии», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

По итогам групповой стадии португальцы набрали пять очков и заняли второе место в группе K. В 1/16 финала подопечные Роберта Мартинеса сыграют с Хорватией. Матч состоится 3 июля. За три встречи мирового первенства 41-летний Роналду забил два гола.