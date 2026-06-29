Новичок «Ливерпуля» Муньос впервые прокомментировал свой трансфер

Крайний нападающий сборной Испании Виктор Муньос, недавно перешедший из «Осасуны» в «Ливерпуль», впервые высказался о своём трансфере.

«Всё произошло очень быстро, но, когда появляется такая возможность, просто нельзя её упускать. Играть на «Энфилде» — это что-то уникальное, и у меня, и у моей семьи не было никаких сомнений. Это новая глава в моей будущей карьере, которая может стать действительно особенной. Я с нетерпением жду этого. Но если честно, сейчас все мои мысли сосредоточены на подготовке к чемпионату мира, на том, чтобы как можно скорее восстановиться», — приводит слова Муньоса официальный сайт мерсисайдцев со ссылкой на EFE.

Ранее СМИ сообщали об активации мерсисайдцами опции выкупа Муньоса у «Осасуны» за € 40 млн (€ 20 млн получит «Реал»).

Нападающий прошёл через молодёжные команды «Барселоны» и мадридского «Реала». Муньос играл за «Осасуну» с лета 2025 года. За этот период испанский футболист принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вингера составляет € 30 млн.