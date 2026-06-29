Marca опубликовала символическую сборную группового этапа ЧМ-2026 без Винисиуса и Холанда

Испанская популярная газета Marca составила символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года на основе результатов футболистов за проведённые матчи. Отметим, что ряд игроков, входящих в число лучших бомбардиров турнира (четыре гола), не попали в команду. Это норвежский форвард Эрлинг Холанд, бразильский вингер Винисиус Жуниор и французский нападающий Усман Дембеле.

Вратарь: Мостафа Шобейр (Египет).

Защитники: Габриэл Магальяйнс (Бразилия), Эмерик Лапорт (Испания) и Ян Паул ван Хекке (Нидерланды).

Полузащитники: Гранит Джака (Швейцария), Родри (Испания), Педри (Испания) и Ли Кан Ин (Южная Корея).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Гарри Кейн (Англия) и Лионель Месси (Аргентина).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.