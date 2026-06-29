«Поэтому приходилось спать с ней». Винисиус расплакался, когда рассказывал о своей бабушке

Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус расплакался после того, как ему показали видеообращение от его бабушки, которая вспоминала детство футболиста и пожелала вингеру удачи в оставшейся части чемпионата мира 2026 года.

«Моя бабушка — очень важный человек в моей жизни. Я жил с ней до 16 лет у неё дома», — сказал Винисиус дрожащим голосом, а затем заплакал прямо перед ведущим программы Domingão Лусиано Хаком.

Игрок «Реала» после просмотра видео признался сквозь слёзы, что бабушка «сделала всё возможное», чтобы поставить его на ноги, несмотря на то что у них была «очень маленькая квартира».

«Поэтому мне приходилось спать с ней. У меня просто нет слов. Это человек, который определил мою жизнь. И, когда есть возможность, я всегда рядом с ней, ценю каждый момент, потому что знаю: однажды людям приходится уходить. Я живу каждым мгновением с ней и с семьёй, которые сделали всё, чтобы я мог осуществить свою мечту», — добавил Винисиус, чьи слова приводит Mundo Deportivo.

На текущем ЧМ Винисиус принял участие в трёх матчах, забил четыре гола и отдал один ассист. В грядущем матче Бразилия сыграет с Японией за выход в 1/8 финала турнира.