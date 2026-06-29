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«63 миллиона зрителей». В РФС отчитались по итогам матчей сборной России

«63 миллиона зрителей». В РФС отчитались по итогам матчей сборной России
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Президент РФС Александр Дюков отчитался по итогам матчей сборной России за 2025 и 2026 год. Он раскрыл цифры посещаемости и телевизионных охватов.

«Национальная сборная за 2025 и 2026 годы провела 15 матчей — максимально возможное количество в рамках окон ФИФА. Соперниками сборной стали в том числе команды проходящего чемпионата мира — Иордания, Катар, Иран, Египет.

Домашние матчи национальной сборной за этот период посетили более 395 тысяч человек, а ТВ-трансляции посмотрели более 63 миллионов зрителей.

Домашние матчи сборной в 2025–2026 годах прошли в шести регионах страны. Программа домашних матчей в 2026 году посвящена проходящему Году единства народов России. При этом мы помним и ценим историю нашего футбола, и один из осенних матчей планируем посвятить ретротематике», — цитирует Дюкова сайт РФС.

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