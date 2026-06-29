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Ян Диоманд согласовал контракт с «ПСЖ» — Фабрицио Романо

Ян Диоманд согласовал контракт с «ПСЖ» — Фабрицио Романо
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Ян Диоманд предварительно согласовал пятилетний контракт с «Пари Сен-Жермен», подтверждает инсайдер Фабрицио Романо в Х.

По информации источника, стороны уже договорились по зарплате и ключевым условиям контракта — сам футболист хочет перейти именно в парижский клуб.

Теперь «ПСЖ» и представители игрока начнут переговоры с клубом-владельцем прав на трансфер. Отмечается, что эта сделка обсуждается отдельно от возможного перехода Магнеса Аклиуша, при этом оба направления остаются в работе.

В сезоне-2025/2026 Диоманд провёл 36 матчей за «Лейпциг», забив 13 мячей и отдав 9 голевых передач.

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