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Глава РФС объявил планы по развитию чемпионата России

Глава РФС объявил планы по развитию чемпионата России
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков объявил планы по развитию профессиональных футбольных лиг России в ближайшие годы.

«В новом четырёхлетнем цикле развития планируется дальнейший рост посещаемости. В РПЛ предполагается, что рост посещаемости составит 32%, в Первой лиге — 30%, во Второй лиге А и Второй лиге Б — 14%.

Ещё одной целью является дальнейшее усиление финансовой стабильности клубов и наращивание коммерческих источников доходов.

В новом цикле планируется увеличить доходы от спонсоров и ТВ-прав в РПЛ на 12% и в соревнованиях ФНЛ — на 18%», — приводит слова Александра Дюкова официальный сайт РФС.

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