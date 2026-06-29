«Сейчас команда в него не верит». Тарделли — о Роналду в сборной Португалии на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной Италии Марко Тарделли высказался о ситуации нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года.

«Не хочу никого обидеть, но Роналду в его нынешнем состоянии мог бы посидеть на скамейке запасных. Он больше не делает разницу на поле. Видно, что товарищи по сборной Португалии сейчас в него не верят», – приводит слова Тарделли журналист Николо Скира.

Национальная команда Португалии заняла второе место в группе К, набрав пять очков. Первая строчка принадлежит колумбийцам. Соперником португальской сборной в 1/16 финала ЧМ-2026 будет Хорватия. Встреча состоится 3 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.