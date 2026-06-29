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«Казалось, что это любительская команда». Григорян оценил игру сборной ЮАР на ЧМ-2026

«Казалось, что это любительская команда». Григорян оценил игру сборной ЮАР на ЧМ-2026
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Российский тренер Александр Григорян оценил игру сборной ЮАР на чемпионате мира — 2026. Африканская команда дошла до стадии 1/16 финала ЧМ, где уступила Канаде со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Окончен
0 : 1
Канада
0:1 Эуштакиу – 90+2'    

«После первого матча против Мексики (0:2) казалось, что сборная ЮАР — любительская команда. Но выяснилось, что это не так. Они продемонстрировали самое большое преображение на этом чемпионате мира. Это невероятная команда, качественная. Уго Броос возрастной тренер, но он им поставил игру. ЮАР креативно выходит в атаку и играет дисциплинированно в обороне. Вопрос результата в матче с Канадой висел до последних секунд», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

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