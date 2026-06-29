«Казалось, что это любительская команда». Григорян оценил игру сборной ЮАР на ЧМ-2026

Российский тренер Александр Григорян оценил игру сборной ЮАР на чемпионате мира — 2026. Африканская команда дошла до стадии 1/16 финала ЧМ, где уступила Канаде со счётом 0:1.

«После первого матча против Мексики (0:2) казалось, что сборная ЮАР — любительская команда. Но выяснилось, что это не так. Они продемонстрировали самое большое преображение на этом чемпионате мира. Это невероятная команда, качественная. Уго Броос возрастной тренер, но он им поставил игру. ЮАР креативно выходит в атаку и играет дисциплинированно в обороне. Вопрос результата в матче с Канадой висел до последних секунд», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».