Главное с ЧМ-2026 на 29 июня: первый участник 1/8 финала, громкая отставка
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Канады стала первым участником 1/8 финала ЧМ, глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушёл в отставку из-за мундиаля, Винисиус Жуниор повторил редкое достижение Месси и Роналду.
Главное с ЧМ-2026 на 29 июня:
- Появилась символическая сборная группового этапа ЧМ-2026 от Sofascore. Мбаппе в неё не попал.
- Определился первый участник 1/8 финала ЧМ-2026.
- Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушёл в отставку из-за ЧМ.
- Объявлен рейтинг лучших футболистов группового этапа ЧМ-2026 по версии The Athletic.
- Винисиус повторил достижение, ранее на ЧМ покорявшееся лишь Месси и Роналду.
- Сборная Канады повторила редкое достижение Мексики 40-летней давности на ЧМ.
- Роналдо назвал фаворитов ЧМ-2026 после группового этапа турнира.
- Даниил Медведев рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2026.
- Уго Броос — самый возрастной тренер в истории плей-офф чемпионата мира.
- 999 футболистов приняли участие в матчах группового этапа ЧМ-2026
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
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