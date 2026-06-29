Главное с ЧМ-2026 на 29 июня: первый участник 1/8 финала, громкая отставка

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Канады стала первым участником 1/8 финала ЧМ, глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушёл в отставку из-за мундиаля, Винисиус Жуниор повторил редкое достижение Месси и Роналду.

Главное с ЧМ-2026 на 29 июня:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.