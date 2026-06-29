«Фаворит ещё не определён». Анчелотти — о групповом этапе ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что после группового этапа чемпионата мира 2026 года ещё не определился явный фаворит.

«Вполне возможно, что некоторые команды показали лучшие результаты на групповом этапе, чем другие. Но я не думаю, что явный фаворит уже определился. На мой взгляд, этот турнир будет отличаться высокой конкуренцией и равенством сил соперников», — приводит слова Анчелотти RMC Sport.

Бразилия встретится с Японией в 1/16 финала ЧМ-2026. Матч состоится 29 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла Францию.