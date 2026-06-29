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Роналдо — о Мбаппе: его стиль игры напоминает мне меня самого на пике формы

Роналдо — о Мбаппе: его стиль игры напоминает мне меня самого на пике формы
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Двукратный чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» бразилец Роналдо высоко оценил игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, отметив очевидное сходство в их футбольном стиле.

«Нужно думать о наследии, которое мы оставляем. Но они оба, без сомнения, игроки, чье величие выходит за рамки цифр, и они заслуживают быть лучшими бомбардирами в истории турнира. Месси — один из величайших игроков во всей истории футбола, он по-прежнему влиятелен и определяет результат сегодня. Что касается Мбаппе, то его стиль игры напоминает мне меня самого на пике формы. Он один из величайших в современном футболе и естественный наследник легенд этой игры»,— приводит слова Роналдо издание L'equipe.

На текущем чемпионате мира — 2026 гонка за «Золотую бутсу» идёт полным ходом. Месси возглавляет список с шестью забитыми мячами, в то время как у капитана французов Мбаппе пока четыре гола. В числе их главных преследователей, также имеющих по четыре мяча в активе, идут Усман Дембеле, Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд.

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