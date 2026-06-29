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«Травма доставляет мне массу неудобств». Эмилиано Мартинес — о трудностях на ЧМ-2026

«Травма доставляет мне массу неудобств». Эмилиано Мартинес — о трудностях на ЧМ-2026
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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся перед чемпионатом мира — 2026 после травмы безымянного пальца, полученной во время разминки перед финалом Лиги Европы с «Фрайбургом» (3:0).

«Я решил отказаться от операции. Это был тяжёлый период. Поначалу я не мог тренироваться. На самом деле я до сих пор не занимаюсь в общей группе. Если честно, шина очень неудобная, из-за неё перчатка сидит слишком свободно. Травма доставляет мне массу неудобств, но я стараюсь не позволять этому влиять на мою игру на поле. Когда мне сказали, что нужна операция, в голове пронеслись тысячи мыслей, но тренер всегда меня поддерживал. Он сказал, что будет на моей стороне, независимо от того, к какому именно матчу я буду готов. Это придало мне огромный заряд уверенности», — приводит слова Мартинеса TyC Sports.

Сборная Аргентины встретится с командой Кабо‑Верде в 1/16 финала ЧМ‑2026. Матч состоится 4 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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