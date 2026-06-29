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Винисиус Жуниор: победы за пределами поля гораздо важнее моих достижений на поле

Винисиус Жуниор: победы за пределами поля гораздо важнее моих достижений на поле
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о своей ежедневной борьбе с проявлениями расизма в футболе.

«Я всегда говорю, что эти победы за пределами поля гораздо важнее того, чего я добиваюсь на самом поле. Таким образом я могу помочь гораздо большему количеству людей. Сейчас ФИФА и УЕФА находятся на моей стороне. Конечно, все движется очень медленно, но важно, чтобы эти изменения продолжались и следующее поколение не страдало от расизма. Моему брату сейчас семь лет, и я надеюсь, что он с этим не столкнется.

Я хочу продолжать делать великие вещи на поле, но моя главная цель, без сомнения, — вдохновлять молодёжь и бороться за темнокожих людей, у которых нет такого громкого голоса, как у меня»,— приводит слова Винисиуса dataref, со ссылкой на интервью Ge Globo, в социальной сети X.

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