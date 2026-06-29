Президент РФС назвал плюсы и минусы нового формата чемпионата мира

Президент РФС Александр Дюков назвал плюсы и минусы нового формата чемпионата мира по футболу. В финальной части ЧМ-2026 принимали участие 48 сборных, а в плей-офф из них вышли 32 команды.

— Пошла ли реформа чемпионата мира на пользу футболу?

— Сейчас рано делать какие-то выводы о расширении количества участников на чемпионате мира. Дождёмся завершения турнира. Понятно, почему это решение было принято. Для ФИФА это возможность увеличить доходы. Это нашло поддержку у многих футбольных федераций и ассоциаций. С одной стороны, это повышает их шансы, чтобы принять участие в этом важном футбольном событии. С другой, рост доходов от турнира ФИФА даёт возможность национальным ассоциациям, которые даже не принимают участия в чемпионате мира, получить какие-то денежные трансферы от ФИФА.

По завершении чемпионата мира будем делать выводы о новом формате турнира. К минусам можно отнести то, что командам, которые далеко пройдут, придётся провести больше матчей. Игроки в сезоне проводят большое количество игр, это дополнительная нагрузка. Многое будет определять не только тактическая и техническая подготовка, но и физическая. У кого хватит сил, кто будет лучше физически готов, тот и победит, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.