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«Идеальной системы нет». Тренер сборной Марокко Мохамед Уаби высказался о формате ЧМ-2026

«Идеальной системы нет». Тренер сборной Марокко Мохамед Уаби высказался о формате ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Нидерландов высказался о спорной структуре проведения турнира. Марокканцы заняли второе место в группе, уступив Бразилии лишь по разнице мячей. Матч состоится во вторник, 30 июня, начало в 4:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

««Несправедливый» — это слишком громкое слово. Есть регламент, мы знали его заранее и не собираемся жаловаться. Является ли этот формат идеальным? Пожалуй, нет. Например, Шотландия не имела возможности для математических расчётов, в отличие от тех команд, которые играли свои матчи группового этапа последними. Но если бы я хотел пожаловаться, то сделал бы это ещё до начала турнира. Думаю, в будущем этот формат изменится и станет лучше, хотя идеальной системы не существует в принципе»,— приводит слова Уаби издание RMC.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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