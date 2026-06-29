«Это очень сложная игра, но мы готовы». Маркиньос — о матче с Японией на ЧМ-2026

Защитник сборной Бразилии Маркиньос рассказал о готовности национальной команды к матчу 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 с Японией.

«Это очень сложная игра, но мы готовы. Было бы неправильно недооценивать сборную Японии, ведь она определённо доказала свой высокий уровень. Возможно, они подошли к этому чемпионату мира с большей уверенностью в своих силах, чем мы. Мы провели тренировки, просмотрели видеозаписи и разработали стратегию действий. Нам нужно эффективно нейтрализовать японскую команду. Возможно, мы не лучшим образом показали себя в стартовом матче, но улучшили свою игру во второй, и ещё больше в третьей. Мы знаем, насколько важно быть сосредоточенным на каждом моменте, на каждой детали игры. Это мы и будем делать», — приводит слова Маркиньоса Globo.

Бразилия встретится с Японией в 1/16 финала ЧМ-2026. Матч состоится 29 июня.