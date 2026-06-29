Первый тренер Файзуллаева оценил выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, оценил выступление узбекистанской команды на чемпионате мира по футболу 2026 года. Сборная Узбекистана не сумела пробиться в плей-офф ЧМ.

«То, что Узбекистан вышел на чемпионат мира, уже очень большой шаг. Вошли в историю. Команда выступила достойно. Где-то были ошибки, но без поражений не бывает побед — ребята молодцы, мне понравилось. В дальнейшем будем идти вперёд. Как болельщики мы надеялись, что сборная пройдёт в следующий этап. Верили, надеялись, но не получилось», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.