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Первый тренер Файзуллаева оценил выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Первый тренер Файзуллаева оценил выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026
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Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, оценил выступление узбекистанской команды на чемпионате мира по футболу 2026 года. Сборная Узбекистана не сумела пробиться в плей-офф ЧМ.

«То, что Узбекистан вышел на чемпионат мира, уже очень большой шаг. Вошли в историю. Команда выступила достойно. Где-то были ошибки, но без поражений не бывает побед — ребята молодцы, мне понравилось. В дальнейшем будем идти вперёд. Как болельщики мы надеялись, что сборная пройдёт в следующий этап. Верили, надеялись, но не получилось», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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