Маркиньос высказался о роли Карло Анчелотти в сборной Бразилии

Защитник сборной Бразилии Маркиньос высказался о роли главного тренера Карло Анчелотти на чемпионате мира – 2026. Итальянский специалист возглавил национальную команду 12 мая 2025 года.

«Мы вышли на этот чемпионат мира во многом благодаря нашему тренеру и руководству, которые проделали отличную работу, предоставив нам лучшие условия и ресурсы, чтобы мы подошли к играм в хорошей форме. Поэтому мы очень благодарны им за всю проделанную работу. У нас отличный тренер, он тактически подготовит нас наилучшим образом, поэтому, если нам удастся создать хорошую атмосферу, быть психологически здоровыми и сильными, я думаю, это тоже будет решающим фактором для того, чтобы показать отличную игру», — приводит слова Маркиньоса Globo.

Бразилия встретится с Японией в 1/16 финала ЧМ-2026. Матч состоится 29 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.