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Двух стримеров задержали на ЧМ-2026 в Майами из-за старых аккредитаций

Двух стримеров задержали на ЧМ-2026 в Майами из-за старых аккредитаций
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Аргентинские стримеры Бени Мармоль и Пато Перротта были задержаны полицией США в воскресенье, 28 июня, во время матча группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Колумбии и Португалии. Блогеры пытались проникнуть на трибуны стадиона «Хард Рок Стэдиум» в Майами, используя недействительные, просроченные аккредитации, сообщает издание Ole.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Окончен
0 : 0
Португалия

После задержания оба контентмейкера были доставлены в следственный изолятор Департамента исправительных учреждений и реабилитации округа Майами-Дейд. В ходе предварительного судебного заседания судья усмотрел в действиях задержанных состав правонарушения для продолжения разбирательства и установил сумму залога в размере $ 2500 за каждого для выхода на свободу до окончания процесса.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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