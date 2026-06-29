Двух стримеров задержали на ЧМ-2026 в Майами из-за старых аккредитаций

Аргентинские стримеры Бени Мармоль и Пато Перротта были задержаны полицией США в воскресенье, 28 июня, во время матча группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Колумбии и Португалии. Блогеры пытались проникнуть на трибуны стадиона «Хард Рок Стэдиум» в Майами, используя недействительные, просроченные аккредитации, сообщает издание Ole.

После задержания оба контентмейкера были доставлены в следственный изолятор Департамента исправительных учреждений и реабилитации округа Майами-Дейд. В ходе предварительного судебного заседания судья усмотрел в действиях задержанных состав правонарушения для продолжения разбирательства и установил сумму залога в размере $ 2500 за каждого для выхода на свободу до окончания процесса.