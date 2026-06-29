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Сборная Эквадора утвердила нового капитана команды — Фабрицио Романо

Сборная Эквадора утвердила нового капитана команды — Фабрицио Романо
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Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Эквадора Мойсес Кайседо отныне назначен капитаном национальной команды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, капитанскую повязку ему лично вручил нападающий Эннер Валенсия, ранее занимавший эту должность. Напомним, Кайседо уже выходил в качестве капитана в завершающем матче группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Германии (2:1).

Мойсес провёл за национальную сборную 64 матча, в которых отметился тремя голами и девятью результативными передачами.

Эквадор встретится с Мексикой в 1/16 финала ЧМ-2026. Матч состоится 1 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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