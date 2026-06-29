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Первый тренер Файзуллаева: Аббос волновался, но не боялся — на ЧМ-2026 отдал все силы

Первый тренер Файзуллаева: Аббос волновался, но не боялся — на ЧМ-2026 отдал все силы
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Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, оценил выступление узбекистанской команды и своего воспитанника на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Я очень рад за Аббоса как за своего ученика. Он забил первый гол Узбекистана на чемпионате мира, я очень горжусь им. Где-то было волнение, но это естественно. А страха не было — он старался. Где-то Файзуллаев мог сыграть лучше, но я знаю, что он отдал все силы. Хорошо играл в атаке, быстро переключался на оборону. Так и закаляются, становятся футболистами. Аббос на данный момент сделал максимум, но думаю, что будет расти.

Скауты наблюдают за игроками на чемпионате мира. В каких-то моментах Аббос не раскрыл весь свой потенциал. Но если его заметили и пригласят в топ-чемпионат, мы все будем рады», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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