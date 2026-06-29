Симеоне не хочет видеть Альвареса в «Атлетико» — источник

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выступает за продажу нападающего клуба Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, Симеоне перестал рассчитывать на форварда после его публичного заявления о желании покинуть «Атлетико». Руководство «матрасников» готово вести переговоры о трансфере игрока при условии продажи футболиста за € 150 млн единовременным платежом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в покупке Хулиана Альвареса. Контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2030 года. Сейчас Альварес находится в расположении сборной Аргентины для участия в ЧМ-2026.