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Симеоне не хочет видеть Альвареса в «Атлетико» — источник

Симеоне не хочет видеть Альвареса в «Атлетико» — источник
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выступает за продажу нападающего клуба Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, Симеоне перестал рассчитывать на форварда после его публичного заявления о желании покинуть «Атлетико». Руководство «матрасников» готово вести переговоры о трансфере игрока при условии продажи футболиста за € 150 млн единовременным платежом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в покупке Хулиана Альвареса. Контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2030 года. Сейчас Альварес находится в расположении сборной Аргентины для участия в ЧМ-2026.

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