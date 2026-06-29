Форвард Японии Кэнто Сиогаи подвергся расизму из-за слов о Неймаре и о сборной Бразилии

Нападающий сборной Японии и немецкого «Вольфсбурга» Кэнто Сиогаи столкнулся с травлей и проявлениями расизма в социальных сетях накануне матча 1/16 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Бразилии. Причиной послужило интервью форварда, в котором он скептически высказался о нынешней силе «селесао» и форме их главной звезды.

«Раньше Бразилия была сильна. Но что сейчас? У меня есть ощущение, что сильны Франция и Аргентина. О Бразилии в последнее время я слышу не так много. Это уже не тот Неймар, что прежде. Думаю, сейчас мы выступаем хорошо»,— приводит слова Сиогаи издание RMC Sport.

Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти призвал команду сфокусироваться исключительно на футболе.

«Мы не собираемся говорить об этом, мы сосредоточимся на игре и на качествах нашего соперника. Мы хорошо подготовимся, чтобы создать им проблемы и избежать собственных ошибок. Мы не будем зацикливаться на ментальной стороне вопроса»,— заявил Анчелотти.