Глава РФС Дюков высказался о паузах на «водопой» на ЧМ-2026

Глава РФС Александр Дюков высказался о паузах на «водопой» на чемпионате мира по футболу 2026 года.

— Как оцениваете новые правила на ЧМ-2026? Например, паузы на «водопой» — они же рекламные.

— Это не новшество. Так или иначе регламентом проведения матчей предусмотрено наличие этих перерывов в середине тайма. Обычно решение принимает судья, исходя из ситуации. Что касается чемпионата мира, в этих трёх странах достаточно жарко — в паузах есть необходимость. Эти перерывы используются бродкастерами, чтобы заработать на рекламе.

Но мы видим и негативную сторону этих перерывов — они ломают ритм игры. Где-то это незначительно влияет, где-то не влияет совсем. Но нужно дождаться завершения чемпионата, чтобы сделать выводы, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.