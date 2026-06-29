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Такефуса Кубо пропустит матч 1/16 финала ЧМ-2026 с Бразилией из-за травмы

Такефуса Кубо пропустит матч 1/16 финала ЧМ-2026 с Бразилией из-за травмы
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Полузащитник сборной Японии и испанского «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо не сможет помочь своей команде в предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Бразилии, сообщает ESPN. Матч состоится в понедельник, 29 июня, на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум», в Хьюстоне, начало в 20:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игрок получил повреждение мениска в игре группового этапа со сборной Нидерландов. На данный момент Кубо по-прежнему тренируется по индивидуальной программе и пока даже не приступил к работе с мячом.

В минувшем сезоне Такефуса Кубо принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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