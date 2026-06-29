2DROTS вырвали победу у «Амкала», CTRL+V не оставили шансов «Игрокам Планеты Земля»

Состоялся второй игровой день второго тура турнира «Уличный футбол», который окончательно определил первого полуфиналиста в одной группе и серьёзно закрутил интригу в другой.

В стартовом матче дня CTRL+V уверенно переиграли «Игроков Планеты Земля» — 13:5. Команда рэперов с первых минут захватила инициативу и уже к перерыву обеспечила комфортное преимущество – 7:3. Главным героем встречи стал лучший бомбардир прошлого сезона Ринат Хасянов, оформивший сразу пять мячей. Ещё трижды отличился Александр Ткачук. У «Игроков Планеты Земля» одним из самых ярких моментов встречи стал гол Ольги Тигиной, которая замкнула передачу комментатора матча Павла Бобкова, ненадолго сменившего микрофон на роль футболиста. В свою очередь, комментировать матч стал капитан ИПЗ Даниил Чалов.

После этой победы CTRL+V набрали три очка и догнали Smol Squad в турнирной таблице. «Игроки Планеты Земля» после двух поражений лишились шансов на выход в плей-офф, а «Союз Чемпионов» под руководством Евгения Плющенко, набрав шесть очков, досрочно обеспечил себе место в полуфинале.

Во втором матче игрового дня настоящую голевую перестрелку устроили гиганты медиафутбола «Амкал» и 2DROTS. Победу со счётом 9:7 одержали «дроты», вырвав её буквально на последних секундах. Начало встречи осталось за 2DROTS благодаря дублю Крапа, однако затем инициативу перехватил «Амкал»: отличились Герман Эль Классико и дважды Млечный. Первый тайм завершился со счётом 4:3 в пользу «Амкала».

После перерыва Анар оформил дубль, а Алексей Гасилин вновь вывел «Амкал» вперёд. Но за три минуты до финального свистка Сибскана сравнял счет. Судьба встречи решилась за 25 секунд до конца: Даниил Крапивников эффектным ударом через себя забил мяч, который был оценён в два гола, и принёс 2DROTS победу – 9:7.

Гол через себя:

После 2-го тура 2DROTS возглавили группу с 5 очками, CSKA Family имеет 4, «Амкал» – 3. «Кино Черти», проиграв оба своих матча, лишились шансов на выход в плей-офф.