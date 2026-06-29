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Кике Сетьен: в «Барселоне» Педри гораздо лучше взаимодействует с партнёрами, чем в сборной

Кике Сетьен: в «Барселоне» Педри гораздо лучше взаимодействует с партнёрами, чем в сборной
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Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен в эфире радиопередачи Carrusel Deportivo высказался об игре полузащитника Педри в составе сборной Испании на чемпионате мира — 2026.

«Я думаю, что Родри, Фабиану и другим футболистам, способным сыграть на этой позиции, не хватает умения отдавать проникающие передачи в ограниченном пространстве, когда соперники закрываются у своих ворот. Это очень непросто. В «Барселоне» Педри гораздо лучше взаимодействует с партнёрами, которые окружают его обычно, чем здесь. Когда ты располагаешься выше, плотность меньше, а возможностей для обостряющего паса вперёд — больше. Фабиан и Родри порой могут сыграть тонко, но у них нет этих отработанных до автоматизма механизмов»,— приводит слова Сетьена издание Mundo Deportivo со ссылкой на радиопередачу Carrusel Deportivo.

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