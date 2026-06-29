Деклан Райс вернётся в стартовый состав в 1/16 финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс может выйти на поле в 1/16 финала чемпионата мира по футболу – 2026 в матче с ДР Конго, сообщает BBC.

По данным источника, главный тренер английской сборной Томас Тухель с оптимизмом смотрит на то, что полузащитник сможет вернуться в стартовый состав. Кроме того, Райс уже возобновил тренировки в общей группе и в ближайшие дни должен восстановиться.

Напомним, Райс пропустил завершающий матч группового этапа ЧМ-2026 с Панамой (2:0) из-за повреждения икроножной мышцы во второй встрече турнира с Ганой (0:0).

Сборная Англии набрала семь очков и заняла первое место в группе L. В 1/16 финала чемпионата мира 2026 года англичанам предстоит встретится со сборной ДР Конго 1 июля.