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Деклан Райс вернётся в стартовый состав в 1/16 финала ЧМ-2026

Деклан Райс вернётся в стартовый состав в 1/16 финала ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс может выйти на поле в 1/16 финала чемпионата мира по футболу – 2026 в матче с ДР Конго, сообщает BBC.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, главный тренер английской сборной Томас Тухель с оптимизмом смотрит на то, что полузащитник сможет вернуться в стартовый состав. Кроме того, Райс уже возобновил тренировки в общей группе и в ближайшие дни должен восстановиться.

Напомним, Райс пропустил завершающий матч группового этапа ЧМ-2026 с Панамой (2:0) из-за повреждения икроножной мышцы во второй встрече турнира с Ганой (0:0).

Сборная Англии набрала семь очков и заняла первое место в группе L. В 1/16 финала чемпионата мира 2026 года англичанам предстоит встретится со сборной ДР Конго 1 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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