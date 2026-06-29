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Агент Захаряна Голубин опроверг информацию о переходе игрока в «Краснодар»

Агент Захаряна Голубин опроверг информацию о переходе игрока в «Краснодар»
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Агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин опроверг новость о переговорах футболиста с «Краснодаром».

«Мне неизвестно ничего об интересе «Краснодара» к Арсену. Обратитесь в «Краснодар», здесь нечего комментировать. Не было никаких контактов, никто ничего не знает», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

Ранее издание Arménie Football сообщало, что 22-летний хавбек станет игроком «быков» в течение одной-двух недель.

Арсен Захарян — воспитанник московского «Динамо». В 2023 году он стал игроком «Реала Сосьедад». За время в клубе футболист провёл 49 матчей и отметился двумя голами. Текущий контракт Захаряна рассчитан до 29 июня 2030 года.

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