Агент Захаряна Голубин опроверг информацию о переходе игрока в «Краснодар»

Агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин опроверг новость о переговорах футболиста с «Краснодаром».

«Мне неизвестно ничего об интересе «Краснодара» к Арсену. Обратитесь в «Краснодар», здесь нечего комментировать. Не было никаких контактов, никто ничего не знает», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

Ранее издание Arménie Football сообщало, что 22-летний хавбек станет игроком «быков» в течение одной-двух недель.

Арсен Захарян — воспитанник московского «Динамо». В 2023 году он стал игроком «Реала Сосьедад». За время в клубе футболист провёл 49 матчей и отметился двумя голами. Текущий контракт Захаряна рассчитан до 29 июня 2030 года.