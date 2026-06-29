Игрок мадридского «Атлетико» платил женщинам за расистские и богохульные аудио

Итальянский защитник мадридского «Атлетико» Маттео Руджери оказался в центре дикого скандала. Одна из пользовательниц социальных сетей (аккаунт coronaslandreal в Instagram*) публично разоблачила футболиста, заявив, что он предлагал ей и другим женщинам деньги за отправку крайне специфических голосовых сообщений, сообщает Instant Foot в социальной сети X.

По словам девушки, Руджери платил по € 150 за каждое аудиосообщение, в котором от неё требовалось произносить расистские оскорбления и богохульства. В частности, игрок просил девушку говорить на запись фразы вроде «я оскорбляю темнокожих людей, и я расистка», а также заставлял её оскорблять бога, надиктовывая конкретные формулировки.

В обмен на эти аудиозаписи футболист, как утверждается, отправлял женщинам голосовые и видеосообщения интимного характера, на которых он занимался самоудовлетворением.

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