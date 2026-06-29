Роналдо: хотел бы извиниться перед всеми родителями за свою причёску из 2002 года

Бывший бразильский форвард Роналдо во время чемпионата мира — 2026 высказался о своей стрижке на ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии, когда он оставил только чёлку, сбрив остальные волосы.

«Прежде всего я хотел бы воспользоваться возможностью и извиниться перед всеми родителями за свою причёску 2002 года. Тогда я столкнулся с травмой колена, и только новая подготовка, сочетающая физическую и психологическую работу, могла привести меня туда, где я хотел оказаться», — приводит слова Роналдо издание Mundo Deportivo со ссылкой на интервью L'Equipe.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.