Коло Муани может перейти в «Ювентус» — Фабрицио Романо

27-летний нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может перейти в «Ювентус». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, туринский клуб согласовал с французом условия контракта и приступил к переговорам с парижанами. Напомним, Коло Муани уже выступал за «Ювентус» на правах аренды во второй половине сезона-2024/2025. Тогда он провёл 22 матча за итальянцев, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.

В минувшем сезоне Коло Муани на правах аренды выступал за «Тоттенхэм Хотспур». За английский клуб он провёл 41 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.