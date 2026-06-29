Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Кокорина: в его возрасте играть на высшем уровне уже очень тяжело

Первый тренер Кокорина: в его возрасте играть на высшем уровне уже очень тяжело
Комментарии

Валерий Стафёров, первый тренер российского нападающего Александра Кокорина, высказался о будущем футболиста. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента после истечения контракта с кипрским «Арисом». СМИ связывают его с клубами РПЛ.

«Человек уже заканчивает! В РПЛ уже играет большое количество молодых ребят, выступают они здорово. Не знаю, какому клубу из чемпионата России Александр мог бы помочь. Мне кажется, в таком возрасте играть на высшем уровне уже очень тяжело. В лидирующих клубах народ есть, тем более они продолжают покупать легионеров», — сказал Стафёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Александр Кокорин: не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android