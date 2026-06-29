Первый тренер Кокорина: в его возрасте играть на высшем уровне уже очень тяжело

Валерий Стафёров, первый тренер российского нападающего Александра Кокорина, высказался о будущем футболиста. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента после истечения контракта с кипрским «Арисом». СМИ связывают его с клубами РПЛ.

«Человек уже заканчивает! В РПЛ уже играет большое количество молодых ребят, выступают они здорово. Не знаю, какому клубу из чемпионата России Александр мог бы помочь. Мне кажется, в таком возрасте играть на высшем уровне уже очень тяжело. В лидирующих клубах народ есть, тем более они продолжают покупать легионеров», — сказал Стафёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.