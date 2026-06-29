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Карл Старфельт: у меня есть понимание, как играть против Мбаппе

Карл Старфельт: у меня есть понимание, как играть против Мбаппе
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Защитник сборной Швеции и «Сельты» Карл Старфельт поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Франции, который пройдёт 1 июля во вторник.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прежде всего, нам нужно качественно обороняться коллективно и не давать ему много моментов. За ним необходим строгий контроль. Я уже несколько раз играл против него, и лично мне это пошло на пользу. Есть ощущение, что у меня есть понимание, как играть против Мбаппе.

Все они невероятно талантливы (имея в виду Дембеле, Олисе и Дуэ). Нам нужно закладывать фундамент для победы с самого начала, демонстрируя слаженную игру в защите, выигрывая единоборства и оставаясь в плотном контакте с соперниками. Нельзя давать им отрываться от нас. В статусе аутсайдера нам нечего терять, мы можем только выиграть»,— приводит слова Старфельта RMC Sport со ссылкой на Göteborgs-Posten.

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