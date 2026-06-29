«Для них Россия — кайф!» Болельщик ЦСКА — об отношении к россиянам на ЧМ-2026 в США

Болельщик ЦСКА Владимир Кононыкин поделился впечатлениями от поездки в Америку на чемпионат мира по футболу 2026 года.

«Американцы – крутые. Для них РФ – кайф! Все, кто видел джерси сборной России, жали руки, что удалось добраться к ним. Если бы вы в Москве сейчас встретили на футболе болельщика из США, Канады, наверное, тоже в первую очередь удивились бы и сказали внутри себя: «Неожиданно». Никаких проблем не было совершенно. В прошлом году я возвращался в Бостон после футбола, и таксист, женщина-американка, слушала группу «Кино»!» — рассказал Кононыкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.