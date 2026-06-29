Глеб Пополитов: после первой тренировки в ЦСКА подумал, что Кисляк точно скоро уедет

Футболист ПФК ЦСКА Глеб Пополитов, который на правах аренды выступает за «Пари Нижний Новгород», высказался о молодых звёздах ЦСКА — полузащитниках Кирилле Глебове и Матвее Кисляке.

«Уже после первой тренировки в ЦСКА я подумал, что Кисляк точно скоро уедет. У Глебова сумасшедшая скорость и дриблинг. Дай бог им попробовать себя в Европе», – сказал Пополитов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее СМИ связывали Матвея Кисляка с рядом европейских клубов. Возникали разговоры даже об интересе со стороны «Пари Сен-Жермен». Однако дальше слухов дело так и не зашло.