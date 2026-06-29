Более 400 дронов изъято в США в местах проведения матчей ЧМ-2026

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель заявил, что правоохранительные органы США изъяли более 400 дронов в местах проведения матчей ЧМ-2026.

«На сегодняшний день мы изъяли более 400 беспилотников, которые были запущены вблизи ограниченного воздушного пространства», — написал Патель в социальной сети X.

Патель также сообщил, что в городах США, принимающих матчи чемпионата мира, развёрнуты специальные группы для перехвата БПЛА. В воскресенье сотрудники ФБР в Майами изъяли семь беспилотников, ещё семь дронов были перехвачены во время мероприятий в фан-зоне ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.