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Более 400 дронов изъято в США в местах проведения матчей ЧМ-2026

Более 400 дронов изъято в США в местах проведения матчей ЧМ-2026
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Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель заявил, что правоохранительные органы США изъяли более 400 дронов в местах проведения матчей ЧМ-2026.

«На сегодняшний день мы изъяли более 400 беспилотников, которые были запущены вблизи ограниченного воздушного пространства», — написал Патель в социальной сети X.

Патель также сообщил, что в городах США, принимающих матчи чемпионата мира, развёрнуты специальные группы для перехвата БПЛА. В воскресенье сотрудники ФБР в Майами изъяли семь беспилотников, ещё семь дронов были перехвачены во время мероприятий в фан-зоне ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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