«Здесь всё просто так, кроме денег». Российский болельщик — об атмосфере на ЧМ-2026 в США

Болельщик ПФК ЦСКА Владимир Кононыкин поделился впечатлениями от поездки в Америку на чемпионат мира по футболу 2026 года.

«За эту поездку я посетил две страны и побывал на трёх матчах турнира. Изначально я строил маршрут не вокруг футбола, а вокруг путешествия. Выбирал города, которые давно хотел увидеть, а уже потом подстраивал под них матчи. И, как оказалось, это было отличным решением.

Удалось посетить Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Чикаго, Майами, Торонто и Ниагара-Фолс.

Очень повезло, что ещё на этапе жеребьёвки удалось выиграть право на покупку билетов и выкупить их по $ 140. Сейчас такие цены уже кажутся фантастикой — на фоне нынешнего спроса это словно купить билет за $ 14. Северная Америка умеет делать настоящее шоу, и по ходу турнира оно только набирает обороты. Впереди плей-офф, а значит, будет ещё больше эмоций, ещё больше ажиотажа и, конечно, ещё выше цены на билеты. Это совершенно другой уровень спортивных событий.

Крутая фан-зона и атмосфера была в Сан Хосе, Сан-Франциско, так как стадион фактически находится не в этом городе, а в часе езды, в Санта-Кларе, вообще о ЧМ как будто не слышали.

Самый футбольный город – это Майами. Кайф! Наверное, сказывается то, что там большая часть населения – это латинское представительство и американцы в Майами не живут. Также сказывается влияние Бэкхема и «Интер Майами», в городе повсюду продают их джерси, строится огромный новый стадион.

И ещё хочется отметить тот факт, что города не особо украшены к ЧМ, по сути, никакой информации. Но в Северной Америке в каждом заведении есть телевизор, в пабах и вообще по 20 штук может быть на 30 квадратных метров — и везде был футбол: аэропорт, вокзал, набережная, везде! Люди смотрят.

Если раньше на чемпионат мира ехали ради футбола, то сейчас это огромное развлекательное шоу. Матч — лишь часть большого праздника, который начинается за несколько часов до стартового свистка и заканчивается далеко после финального.

Северная Америка умеет зарабатывать огромные деньги на спортивных событиях. И это не плохо и не хорошо — это просто другая философия. Здесь всё максимально коммерциализировано, но при этом организовано на очень высоком уровне. «Здесь вообще всё просто так, кроме денег» (цитата из фильма «Брат-2». — Прим. «Чемпионата»). Чем ближе к финалу турнира, тем будет сложнее и дороже попасть на матчи», — рассказал Кононыкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.