«Челси» и ещё четыре клуба претендуют на Фоларина Балогуна — Caught Offside

Лондонский «Челси» проявляет интерес к нападающему «Монако» Фоларину Балогуну. 24-летний форвард уже уведомил руководство монегасков о желании сменить клубную прописку в летнее трансферное окно ради нового вызова, сообщает CaughtOffside в социальной сети X.

Руководство «Монако» готово расстаться с американским нападающим, однако отпустит его только в том случае, если потенциальный покупатель удовлетворит финансовые требования клуба. Монегаски оценивают игрока в € 50-55 млн. Помимо лондонцев, в борьбу за футболиста включились «Ньюкасл Юнайтед», дортмундская «Боруссия», «Ювентус» и «Барселона».

Повышенный интерес к Балогуну на рынке обусловлен его результативностью в минувшем сезоне-2025/2026, в котором он забил 19 голов и отдал пять результативных передач.