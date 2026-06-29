Дьёкереш высказался о предстоящем матче сборной Швеции в 1/16 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Швеции и лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала чемпионата мира – 2026 со сборной Франции.

«Мы должны выйти на поле с верой в то, что можем выиграть матч. Если у нас будет удачный день, думаю, может получиться отличная игра. Мы прекрасно знаем, что нас ждёт», – приводит слова Дьёкереша Arsenal Radar в соцсети X.

Сборная Швеции набрала четыре очка и заняла третье место в группе F. В 1/16 финала чемпионата мира 2026 года шведам предстоит встретиться со сборной Франции 1 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.