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Дьёкереш высказался о предстоящем матче сборной Швеции в 1/16 финала ЧМ-2026

Дьёкереш высказался о предстоящем матче сборной Швеции в 1/16 финала ЧМ-2026
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Нападающий сборной Швеции и лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала чемпионата мира – 2026 со сборной Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны выйти на поле с верой в то, что можем выиграть матч. Если у нас будет удачный день, думаю, может получиться отличная игра. Мы прекрасно знаем, что нас ждёт», – приводит слова Дьёкереша Arsenal Radar в соцсети X.

Сборная Швеции набрала четыре очка и заняла третье место в группе F. В 1/16 финала чемпионата мира 2026 года шведам предстоит встретиться со сборной Франции 1 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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