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Пополитов: все говорили, что Сафонов будет сидеть в «ПСЖ». То же самое слышу про Батракова

Пополитов: все говорили, что Сафонов будет сидеть в «ПСЖ». То же самое слышу про Батракова
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Футболист ПФК ЦСКА Глеб Пополитов, который на правах аренды выступает за «Пари Нижний Новгород», отреагировал на слухи об интересе французского «Пари Сен-Жермен» к молодому полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

— Болел за Сафонова в финале Лиги чемпионов?
— До «ПСЖ» дошли два парня из РПЛ. Не имел права болеть за «Арсенал».

— Что думаешь о возможном трансфере Батракова в «ПСЖ»?
— Когда переходил Сафонов, все говорили, что он будет там сидеть. Сейчас то же самое слышу про Лёшу Батракова. Дай бог, чтобы он уехал и ощутил футбол в Европе. Думаю, он сможет показать достойную игру, – сказал Пополитов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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